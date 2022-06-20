Оля Полякова разом з 17-річною дочкою здивували виглядом з бородою і вусами, насмішивши українців.

Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка. У зірки є двоє дочок-Маша і Аліса. Після початку війни сімейство виїхало з України, тікаючи від жахів війни. Оля зайнялася концертною діяльністю, збираючи гроші на підтримку України, а Маша активно продовжує вести блоги в соціальних мережах. А на новому відео в Тікток дочка Полякової насмішила українців, показавши себе і Олю з бородою і вусами.

"Ось вам і чоловіча частина сім'ї Полякових", - написала Полякова.

Фанати поставили понад 80 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це вже не Оля і Маша, це Олег і Міша", "мені одній здається,. що вони схожі на Ібрагіма і Султана Сулеймана", "схожі на мого брата і сестру", "а хто з них Оля", "Мама походу переклад зрозуміла", "Доча копія мами )) такі хорошульки", "блін, Дівчата, я вас не впізнала, красуні".

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