Как пишет Politeka.net, Оля Полякова - известная украинская певица. У звезды есть двое дочерей - Маша и Алиса. После начала войны семейство уехало из Украины, убегая от ужасов войны. Оля занялась концертной деятельностью, собирая деньги на поддержку Украины, а Маша активно продолжает вести блоги в социальных сетях. А на новом видео в ТикТок дочь Поляковой насмешила украинцев, показав себя и Олю с бородой и усами.
"Вот вам и мужская часть семьи Поляковых", - написала Полякова.
Фанаты поставили более 80 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Это уже не Оля и Маша, это Олег и Миша", "Мне одной кажется,. что они похожи на Ибрагима и Султана Сулеймана", "Похожи на моего брата и сестру", "А кто из них Оля", "Мама походу перевод поняла", "Доча копия мамы )) такие хорошульки", "Блин, девчонки, я вас не узнала, красотки".
Напомним, Полякова вместе с Ефросининой рассказала, как устроить семье вкусный вечер
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