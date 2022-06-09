Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны вывезла детей во Францию и некоторое время жила там, пришла в себя и начала активно выступать с благотворительными концертами. Так, недавно артистка две недели гастролировала в США, и теперь решила поделиться впечатлениями и фото своем Instagram.

На кадрах можно увидеть, что встречали украинскую суперблондинку в Америке очень тепло. По словам Оли, на ее концерты приходили не только украинцы, которые живут в США, но и много американцев, которые таким образом решили поддержать Украину.

"На днях завершилась серия благотворительных концертов в городах США – большинство собранных средств будет перечислено на нужды ВСУ! Было очень тепло видеть в концертных залах наших людей, а также обычных жителей Америки, пришедших нас поддержать! Где бы мы ни были, сколько добра не видели и что бы ни ели, мы все хотим одного – вернуться домой! Пусть будет Украина, пусть будет победа, пусть будет мир как можно скорее. Если весь мир этого будет просить, то Бог нас обязательно услышит! В каждом городе, где мы были, я обращалась к каждому с просьбой поддержать инициативу президента Украины "United24 – платформа для сбора пожертвований со всего мира". Надеюсь, что это поможет моей стране! Готовимся к следующему благотворительному концерту 30 июня в Праге", - рассказала Полякова в подписи к публикации.

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