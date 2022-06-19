Популярний український телеведучий, шоумен і ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник щасливо одружений і виховує трьох синів. Його дружина Христина вирішила привітати чоловіка з Днем батька і написала кілька рядків в Instagram.

"Судячи з того, скільки у нас дітей можна зрозуміти, як ти їх любиш! З Днем Батька, Коханий. Бути прикладом, віддавати всю можливу батьківську любов і бути завжди поруч В найважливіші моменти – тільки справжній батько вміє все! Тому ти - "Супер Герой" для своїх трьох синів. Любимо тебе!"- пише Христина під новими кадрами.

У мережі відразу підтримали звернення до ведучого:

"👏Вітаю Вас !😍 ; Кращий батько❤️!!!; З днем тата 😍; 😍які красені!❤ ️ Чудова сім'я!!!Батько супер !!💛 💙 🇺 🇦 🇺 🇦 ; Вітаю💙 💛; щасливий батько! Чудова сім'я❤️; Вау супер від щирого серця вітаю бажаю міцного здоров'я і нехай Господь благословить і береже❤️🙏 🇺 🇦».

Сам Григорій часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав нове фото, а в підписі до нього поставив питання шанувальникам. На фотографії, яка мабуть, була зроблена раніше, ще коли не було зелені на деревах, Григорій позує в легкому ошатному образі.

У підписі до публікації Решетник вивів українців на серйозну розмову, задавши їм питання: "Продовжіть фразу:"За час війни я жодного разу не...".

Також, Саніна з The Hardkiss розповіла про зірваний концерт.

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