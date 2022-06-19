Популярный украинский телеведущий, шоумен и ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григорий Решетник счастливо женат и воспитывает троих сыновей. Его супруга Кристина решила поздравить мужчину с Днем отца и написала несколько строк в Инстаграм.

«Судя по тому, сколько у нас детей можно понять, как ты их любишь! С Днем Отца, Любимый. Быть примером, отдавать всю возможную родительскую любовь и быть всегда рядом в самые важные моменты – только настоящий Отец умеет все! Поэтому ты – «Супер Герой» для своих трех сыновей. Любим тебя!» - пишет Кристина под новыми кадрами.

В сети сразу поддержали обращение к ведущему:

«Приветствую Вас !😍; Лучший отец❤️!!!; С днем ​​папы 😍; 😍какие красавцы!❤️; Великолепная семья!!!Отец супер !!💛💙🇺🇦🇺🇦; Приветствую 💙💛; Счастливый отец! Великолепная семья❤️; Вау супер от всей души поздравляю желаю крепкого здоровья и да Господь благословит и бережет ❤️🙏🇺🇦».

Сам Григорий часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил новое фото, а в подписи к нему задал вопрос поклонникам. На фотографии, которая видимо, была сделана ранее, еще когда не было зелени на деревьях, Григорий позирует в легком нарядном образе.

В подписи к публикации Решетник вывел украинцев на серьезный разговор, задав им вопрос: "Продолжите фразу: "За время войны я ни разу не…".

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