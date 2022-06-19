Як пише Politeka.net, розповідь популярної співачки і головної героїні другого сезону «Холостячки» з'явився на сторінці шоу «Холостяк» в Instagram.
У День батька Огневич вирішила поділитися історією про свого видатного тата – військового хірурга Леоніда Бордюга. Як з'ясувалося, в цей важкий для країни час він залишився вірним своїй професії.
"Мій тато зараз знаходиться в Харкові, допомагає пораненим, оперує їх під обстрілами, в небезпеці... Я ним дуже пишаюся і хочу подякувати за те, якої сміливості він мене вчить досі. Я зустрічаю неприємності з відкритими очима. Я не тікаю від проблем і бід, а борюся з ними", - розповіла Огневич.
Вона зізналася, що найзворушливіший спогад про батька зберігся у неї з дитинства – коли вони з сім'єю жили в Криму.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Харків знову став прифронтовим, Арестович попередив про велику загрозу для міста: "У разі введення..."
Окупанти знову вирішили ломанутися в наступ і розвідку боєм, дані Генштабу: "Штурм в напрямках..."
Син Тіни Кароль підкорив українок образом у формі для тренувань: "Ох і хлопець, ну козак!"
Раптово обірвалося життя відомої української співачки та зірки шоу "Х-фактор": "Така молода..."
"Батько служив тоді в морському флоті. І ми з нетерпінням чекали його повернення додому. Пам'ятаю, відчиняються двері - і на порозі стоїть хтось великий, з бородою і кошлатим волоссям... Я підбігаю і розумію, що це ж мій батько! Я його міцно-міцно обіймаю, вдихаю запах поїзда і сигарет, якими він пропах. Він ще подарував мені особливу іграшку, яку я берегла аж до переїзду до Києва", - поділилася спогадом Злата.
Нагадаємо, Нікітюк показала свого батька, Бідняков не стримався.
Як повідомляла Politeka, Осадча показала Горбунова з маленьким сином Іваном, зворушливі кадри.
Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" емоційно розповіла про найближчого чоловіка.