Злата Огневич розповіла про свого героїчного батька, який зараз рятує українцям життя під обстрілами.

Як пише Politeka.net, розповідь популярної співачки і головної героїні другого сезону «Холостячки» з'явився на сторінці шоу «Холостяк» в Instagram.

У День батька Огневич вирішила поділитися історією про свого видатного тата – військового хірурга Леоніда Бордюга. Як з'ясувалося, в цей важкий для країни час він залишився вірним своїй професії.

"Мій тато зараз знаходиться в Харкові, допомагає пораненим, оперує їх під обстрілами, в небезпеці... Я ним дуже пишаюся і хочу подякувати за те, якої сміливості він мене вчить досі. Я зустрічаю неприємності з відкритими очима. Я не тікаю від проблем і бід, а борюся з ними", - розповіла Огневич.

Вона зізналася, що найзворушливіший спогад про батька зберігся у неї з дитинства – коли вони з сім'єю жили в Криму.

"Батько служив тоді в морському флоті. І ми з нетерпінням чекали його повернення додому. Пам'ятаю, відчиняються двері - і на порозі стоїть хтось великий, з бородою і кошлатим волоссям... Я підбігаю і розумію, що це ж мій батько! Я його міцно-міцно обіймаю, вдихаю запах поїзда і сигарет, якими він пропах. Він ще подарував мені особливу іграшку, яку я берегла аж до переїзду до Києва", - поділилася спогадом Злата.

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