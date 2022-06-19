Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая и Юрий Горбунов женились несколько лет назад. У пары сейчас двое детей - Иван и Даниил, которого Катя родила в прошлом году. Также у Осадчей есть сын Илья от первых отношений. Катя решила ко Дню отца показать Юрия с сыном Иваном, где он совсем маленький. Снимок звезда опубликовала на своей страничке в Инстаграм.

"Отец, дорогой наш отец! Ты лучший папа в мире, ты каждый день говоришь сыновьям о том, как ты их любишь, где бы ты ни был в это время и это самая милая традиция в мире. Мы тебя любим и говорим это поминутно, а еще невероятно скучаем, как долго не видимся. Ты папа, всегда смотрящий с сыновьями в одну сторону и разделяющий с ними все радости и недоразумения! Мы тебя любим любим любим….. тысячу раз скажем это сегодня и каждый день. С Днем Папы. А на фото малыш это Ивасик пять лет назад", - написала Катя.

Звезда также добавила более современную фото Ивана и Юрия.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Юра и Катя, вы молодцы!!!!! Счастья вам всем!", "Как это красиво", "Они же одно лицо", "как сказано".

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