Как пишет Politeka.net, рассказ популярной певицы и главной героини второго сезона «Холостячки» появился на странице шоу «Холостяк» в Инстаграм.

В День отца Огневич решила поделиться историей о своем выдающемся папе – военном хирурге Леониде Бордюге. Как выяснилось, в это тяжелое для страны время он остался верен своей профессии.

«Мой папа сейчас находится в Харькове, помогает раненым, оперирует их под обстрелами, в опасности... Я им очень горжусь и хочу поблагодарить за то, какой смелости он меня учит до сих пор. Я встречаю неприятности с открытыми глазами. Я не убегаю от проблем и бед, а борюсь с ними», - рассказала Огневич.

Она призналась, что самое трогательное воспоминание об отце сохранилось у нее из детства – когда они с семьей жили в Крыму.

«Отец служил тогда в морском флоте. И мы с нетерпением ждали его возвращения домой. Помню, открывается дверь – и на пороге стоит кто-то большой, с бородой и лохматыми волосами… Я подбегаю и понимаю, что это же мой отец! Я его крепко-крепко обнимаю, вдыхаю запах поезда и сигарет, которыми он пропах. Он еще подарил мне особую игрушку, которую я берегла вплоть до переезда в Киев», - поделилась воспоминанием Злата.

Напомним, Никитюк показала своего отца, Бедняков не сдержался.

Как сообщала Politeka, Осадчая показала Горбунова с маленьким сыном Иваном, трогательные кадры.

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" эмоционально рассказала о самом близком мужчине.