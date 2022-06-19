Как пишет Politeka.net, рассказ популярной певицы и главной героини второго сезона «Холостячки» появился на странице шоу «Холостяк» в Инстаграм.
В День отца Огневич решила поделиться историей о своем выдающемся папе – военном хирурге Леониде Бордюге. Как выяснилось, в это тяжелое для страны время он остался верен своей профессии.
«Мой папа сейчас находится в Харькове, помогает раненым, оперирует их под обстрелами, в опасности... Я им очень горжусь и хочу поблагодарить за то, какой смелости он меня учит до сих пор. Я встречаю неприятности с открытыми глазами. Я не убегаю от проблем и бед, а борюсь с ними», - рассказала Огневич.
Она призналась, что самое трогательное воспоминание об отце сохранилось у нее из детства – когда они с семьей жили в Крыму.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
В Петербурге обстреляли "статую путина", момент попал на видео: "Вот она - народная любовь"
Рада запретила российскую музыку в Украине, подробности нового закона: что нужно знать
"Это провал для Лукашенко": генерал Маломуж объяснил, почему Беларусь не вторгнется в Украину
Сын Тины Кароль покорил украинок образом в форме для тренировок: "Ох и парень, ну казак!"
«Отец служил тогда в морском флоте. И мы с нетерпением ждали его возвращения домой. Помню, открывается дверь – и на пороге стоит кто-то большой, с бородой и лохматыми волосами… Я подбегаю и понимаю, что это же мой отец! Я его крепко-крепко обнимаю, вдыхаю запах поезда и сигарет, которыми он пропах. Он еще подарил мне особую игрушку, которую я берегла вплоть до переезда в Киев», - поделилась воспоминанием Злата.
Напомним, Никитюк показала своего отца, Бедняков не сдержался.
Как сообщала Politeka, Осадчая показала Горбунова с маленьким сыном Иваном, трогательные кадры.
Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" эмоционально рассказала о самом близком мужчине.