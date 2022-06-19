Леся Никитюк показала своего отца, поздравив его с праздником в своем личном блоге.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Знаменитость после начала войны активно занимается волонтерством, но не забывает и о своем блоге в Инстаграм. А в этот раз звезда показала своего отца, поздравив его с праздником.

"Папа с праздником! Ты добр, смешной и настоящий патриот! Ив-Сент-Иван желает всем здоровья и Победы", - написала Никитюк.

Звезда "Орел и Решки" Андрей Бедняков сразу прокомментировал фото: "Это он тебя малую на втором фото держит?".

Стоит отметить, на первом фото взрослая Леся Никитюк со своим отцом. А на втором фото уже Иван стоит без леси, зато хвастается своим уловом.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Пусть папа будет здоров", "И я желаю здоровья и победы и папе и Вам самая красивая и искренняя девочка", "Поздравляю! Желательно счастья, крепкого здоровья и воплощения всех мечтаний".

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