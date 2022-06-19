Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая. Знаменитость после начала войны активно занимается волонтерством, но не забывает и о своем блоге в Инстаграм. А в этот раз звезда показала своего отца, поздравив его с праздником.
"Папа с праздником! Ты добр, смешной и настоящий патриот! Ив-Сент-Иван желает всем здоровья и Победы", - написала Никитюк.
Звезда "Орел и Решки" Андрей Бедняков сразу прокомментировал фото: "Это он тебя малую на втором фото держит?".
Стоит отметить, на первом фото взрослая Леся Никитюк со своим отцом. А на втором фото уже Иван стоит без леси, зато хвастается своим уловом.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Пусть папа будет здоров", "И я желаю здоровья и победы и папе и Вам самая красивая и искренняя девочка", "Поздравляю! Желательно счастья, крепкого здоровья и воплощения всех мечтаний".
Напомним, Никитюк рассказала, как ей живется волонтером без привычной работы
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