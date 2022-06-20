Співачка поділилася в своєму Instagram надихаючими кадрами, пише Politeka.net.

Наталя виступила перед бійцями ЗСУ, нагадавши їм про щасливі моменти життя. Так, співачка виконала Наживо одну зі своїх пісень про кохання під назвою «Покохала».

Виступ вийшов максимально щирим і сильним – Могилевська босоніж забралася на БТР і сиділа в оточенні самих бійців. Військові із задоволенням знімали "концерт" на телефони і качали руками в такт музиці.

"А серед вас є ті, хто закохався під час війни?", - поцікавилася Могилевська в підписі до відео.

Шанувальники співачки тут же почали коментувати її пост.

"Як завжди вогонь. Краща", "Браво!", "Ще більше в свого чоловіка, який в ЗСУ!", "Таку важливу і потрібну справу робить Наталя від чистого серця", "Наташа, я заново закохалася в свого чоловіка! Це враховується? Люблю вас!", "Всі ми закохалися в наших ангелів!", "Наші ангели охоронці", - пишуть люди.

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