Певица поделилась в своем Инстаграм вдохновляющими кадрами, пишет Politeka.net.

Наталья выступила перед бойцами ВСУ, напомнив им о счастливых моментах жизни. Так, певица исполнила вживую одну из своих песен о любви под названием «Покохала».

Выступление получилось максимально искренним и сильным – Могилевская босиком забралась на БТР и сидела в окружении самих бойцов. Военные с удовольствием снимали «концерт» на телефоны и качали руками в такт музыке.

«А среди вас есть те, кто влюбился во время войны?», - поинтересовалась Могилевская в подписи к видео.

Поклонники певицы тут же принялись комментировать ее пост.

«Как всегда огонь. Лучшая», «Браво!», «Еще больше в своего мужа, который в ВСУ!», «Такое важное и нужное дело делает Наталья от чистого сердца», «Наташа, я заново влюбилась в своего мужа! Это учитывается? Люблю вас!», «Все мы влюбились в наших ангелов ВСУ!», «Наши ангелы хранители», - пишут люди.

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