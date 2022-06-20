Певица поделилась в своем Инстаграм вдохновляющими кадрами, пишет Politeka.net.
Наталья выступила перед бойцами ВСУ, напомнив им о счастливых моментах жизни. Так, певица исполнила вживую одну из своих песен о любви под названием «Покохала».
Выступление получилось максимально искренним и сильным – Могилевская босиком забралась на БТР и сидела в окружении самих бойцов. Военные с удовольствием снимали «концерт» на телефоны и качали руками в такт музыке.
«А среди вас есть те, кто влюбился во время войны?», - поинтересовалась Могилевская в подписи к видео.
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Поклонники певицы тут же принялись комментировать ее пост.
«Как всегда огонь. Лучшая», «Браво!», «Еще больше в своего мужа, который в ВСУ!», «Такое важное и нужное дело делает Наталья от чистого сердца», «Наташа, я заново влюбилась в своего мужа! Это учитывается? Люблю вас!», «Все мы влюбились в наших ангелов ВСУ!», «Наши ангелы хранители», - пишут люди.
Напомним, в сети всплыло редкое фото маленькой Нади Дорофеевой на руках у отца.
Как сообщала Politeka, Остапчук растрогал кадрами с сыном, с которым экс-жена не дает поговорить 4 месяца.
Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" наконец-то встретился с женой и дочерью, трепетные кадры.