Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий. Звезда был женат на Елене Войченко, которая ему родила дочь Эмилию и сына Эвана. В 2020 пара разошлась после чего Владимир женился на красотке Кристина. С самого начала войны Елена с детьми отправилась в Канаду, а Владимир отправился защищать Украину. И за это время экс-жена не дала Остапчуку ни разу поговорить с детьми, хотя он им звонит каждый день. А в этот раз Владимир опубликовал видео с сыном ко Дню отца.
"Сегодня снова во сне слышал ваши милые голоса… Главное, что вы сейчас в безопасности. Скучаю ужасно. Папа", - написал Владимир.
Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:
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"Удивительно, когда мама не дает возможности детям видеть папу", "Это не мудрое решение, как мамы, не давать общаться папе с детьми….", "С Днем Отца! Обязательно будете вместе", "Ни в коем случае нельзя запрещать детям общаться с отцом! На самом деле это травма для детей".
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