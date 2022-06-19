Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, бывшая солистка "Время и Стекло". Звезда родилась в 1990-м году в Симферополе. Отец Нади Владимир был военным, а мама мечтала стать актрисой, но пошла работать стоматологом. Когда Наде было три года, мама вышла второй раз за Алексея. Дорофеева любила и общалась с обоими отцами, но именно Алексей помог Наде стать настоящей звездой. Он возил будущую звезду по музыкальным школам, конкурсам, записывал выступления известных артистов, чтобы Надя училась петь и многое другое. Но 30 января 2017 года у Дорофеевой случилось горе, ведь приемный отец умер.
А сегодня, 19 июня, в Инстаграм на фан-страничке Нади появилось архивное фото отца Алексея с малышкой Дорофеевой, которая вместилась на руках отца.
Фанаты поставили чуть больше сотни лайков и написали комментарии:
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