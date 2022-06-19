Евгений Кошевой из "Квартал 95" наконец-то встретился с женой Ксенией и старшей дочерью - Варварой.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой - известный украинский юморист и звезда "Квартал 95". Сейчас актер активно ездит и выступает по Европе, собирая деньги для Украины. А в последней публикации жена Кошевого в Инстаграм показала, как встреча с мужем наконец-то состоялась.

На кадрах можно увидеть Евгения, который обнимается с женой и дочерью. Ксения поблагодарила друзей, которые помогли организовать встречу с мужем.

"Спасибо,друзья !!!! За такой сюрприз !!!! !С Днём отца Евгений Кошевой !!!Берегите себя, наши любимые !!!", - написала Ксения.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"До слез, такое счастье", "Так трогательно!", "Как это трогательно... Прекрасная семья", "Блин, реву вместе с вами", "Это лучшее, что я видела за день, умнички".

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