Як пише Politeka.net, про те, що Святослав Вакарчук вперше став батьком, стало відомо в серпні минулого року. Однак, сам співак спочатку не розкривав ні точну дату народження дитини, ні ім'я його матері. Було відомо тільки те, що у музиканта народився хлопчик, якого назвали Іваном.

А вчора, в День батька, Святослав назвав дату народження малюка і написав слова подяки.

"Святкувати перший рік сина в День батька-особливий подарунок долі!",- написав під фото Вакарчук.

"Щастя сину, щастя в мирній Україні!; Нехай буде великим і здоровим!); Святослав, щирі вітання! Здоров'я майбутньому козаку! Найщиріші вітання! Приділяй малюкові багато уваги! Це буде безцінно❤️; Святослав будьте найщасливішим сином і батьком. ❤ ️ ; Вітаю!!!❤ ; Вітаємо!🥰 🥰 🥰 ; Святослав! У вашого сина-кращий батько Всесвіту!!! ❤ ️ ; І нехай швидше настануть перемога і мир, щоб діти росли в спокої і радості!».

Зараз артист зайнятий благодійною допомогою ЗСУ і часто їздить по країні з концертами.

"Круті хлопці роблять круті речі. Зараз вони прийняли рішення надалі сфокусувати 50% відправки автомобілів найбільш продуктивним підрозділам. "- поділився Вакарчук.

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