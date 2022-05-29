Відомий український співак і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відправився підтримувати військових з перших днів вторгнення рф на наші землі. При цьому артист вступив в тероборону і також їздить по містах, дає безкоштовні концерти і спілкується з військовими, медиками і постраждалими громадянами.
Цього разу артист поділився пам'ятним кадром із зустрічі з військовими, медиками Луганщини.
«На цій фотографії, зробленій кілька днів тому, ми з бійцями, які зараз захищають Луганщину і єдина бригада медичної допомоги, яка працює в Лисичанську!
Сьогодні, в день невідкладної медичної допомоги, я хочу подякувати їм за їх роботу, за хоробрість, за врятовані життя!» - говоривши Вакарчук.
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Шанувальники теж висловилися:
"Подбайте про них, Господь!; Дякую! Ви неймовірні, сміливі і кращі з нас!; Дякую вам!; Чесно кажучи, спасибі; рада, що їздите і говорите про це!; добре, що пам'ятають про Луганщину"»
Також до цього артист побував на Київщині:
"Сьогодні відвідали лікарню Охматдит, героїчний персонал якої вже став нашими добрими друзями. Дякую @bi.ua і Володимиру Костуру, що приєдналися до нас сьогодні і подарували справжнє свято маленьким відважним пацієнтам лікарні» - висловився Вакарчук.
Також, іменинник Святослав Вакарчук вразив українців заявою.
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