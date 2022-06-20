Как пишет Politeka.net, о том, что Святослав Вакарчук впервые стал отцом, стало известно в августе прошлого года. Однако, сам певец изначально не раскрывал ни точную дату рождения ребенка, ни имя его матери. Было известно только то, что у музыканта родился мальчик, которого назвали Иваном.

А вчера, в День отца, Святослав назвал дату рождения малыша и написал слова благодарности.

«Праздновать первый год сына в день отца – особенный подарок судьбы!», - написал под фото Вакарчук.

«Счастья сыну, счастье в мирной Украине!; Да будет большим и здоровым!); Святослав, искренние поздравления! Здоровья будущему казаку!; Самые искренние поздравления! Уделяй малышу много внимания! Это будет бесценно❤️; Святослав будьте самым счастливым сыном и отцом. ❤️; Приветствую!!!❤; Приветствуем!🥰🥰🥰; Святослав! У вашего сына - лучший отец вселенной!!! ❤️; И пусть быстрее наступят победа и мир, чтобы дети росли в покое и радости!».

Сейчас артист занят благотворительной помощью ВСУ и часто ездит по стране с концертами.

«Крутые парни делают крутые вещи. Сейчас они приняли решение в дальнейшем сфокусировать 50% отправки автомобилей наиболее производительным подразделениям. » - поделился Вакарчук.

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