Відомий український співак і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з перших днів вторгнення рф на наші землі став підтримувати біженців, відвідав лікарню і показав людей в самих різних ситуаціях. Артист не став приховувати емоції.

"Сьогодні відвідали лікарню Охматдит, героїчний персонал якої вже став нашими добрими друзями. Дякую @bi.ua і Володимиру Костуру, що приєдналися до нас сьогодні і подарували справжнє свято маленьким відважним пацієнтам лікарні» - висловився Вакарчук.

У мережі підтримують:

"Спасибі за підтримку нашої лікарні! Дякуємо за дружбу і радість для наших маленьких пацієнтів! Ви справжні друзі лікарні Охматдит💛 💙; Неймовірна людина, неймовірні вчинки❤️; нехай зберігають Вас небеса; спасибі Господу милостивий!; Возили туди синочка, все швидко і професійно!!! Вилікували!!! Спасибі!!! 😍😍».

Також на своїй сторінці в Instagram артист розмістив фотографію разом з двома своїми земляками, які зараз захищають Україну. Вакарчук передав їм коробки з обладнанням для супутникового інтернету Starlink від Ілона Маска.

"Передали черговий привіт від Ілона 80-й бригаді зі Львова. З земляками треба тримати міцний зв'язок;)", - поділився Вакарчук.

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