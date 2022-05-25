На своїй сторінці в Instagram артист розмістив світлину разом з двома своїми земляками, які зараз захищають Україну. Вакарчук передав їм пакунки з обладнанням для супутникового інтернету Starlink від Ілона Маска.

"Передали черговий привіт від Ілона 80-й бригаді зі Львова. З земляками треба тримати міцний зв'язок ;)", — поділився співак.

Також фронтмен "Океану Ельзи" поділився кадрами, зробленими 14 травня під час його перебування на сході країни. Саме через об'єктив камери фотографа та військового кореспондента Мстислава Чернова весь світ побачив жахи Маріуполя. Він та другий фотограф - Євген Малолєтка, були єдиними журналістами, які висвітлювали блокаду Маріуполя російськими окупантами для міжнародних ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Вакарчук знову готується стати батьком разом зі своєю коханою. Цивільна дружина артиста Євгенія Яцута вагітна вдруге. Жінку помітили на українському кіноринку в Каннах з чималим животом.

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