Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно оголосила про розлучення з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. цього разу Зоряна красуня заінтригувала шанувальників новими стосунками.
У своїх сторіс Надя опублікувала неоднозначне фото, на якому її можна побачити з чоловіком. Правда, залишила місце для загадки, а знімок швидше, як натяк, без зайвих слів. На фотографії Дорофєєва сидить за кермом автомобіля, і стискає в своїй руці руку чоловіка, і триматися вони як закохана пара.
До слова, раніше Надя показувала знімок у своєму мікроблозі, на якому позує в цьому ж коротенькому літньому платті в квіточки і світлій кофтині.
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Відзначимо, що Дорофєєва і її колишній чоловік Володимир Дантес розійшлися мирно і без скандалів, а причиною розривів назвали те, що просто пішла любов, а вони подорослішали. Артисти кожен на своїй сторінці в Instagram опублікували однакові пости з теплим фото, де вони разом, і написали однаковий текст, в якому оголосили, що їх красива історія закінчилася. Сталося це в березні, і дуже засмутило шанувальників пари, яку називали найкрасивішою в українському шоу-бізнесі.
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