Як пише Politeka.net, у Міжнародний день батька Катерина Кухар поділилася у своєму Instagram емоційним постом. Суддя шоу» Танці з зірками", яка зараз разом з чоловіком і дітьми перебуває за кордоном, розповіла про те, як війна розлучила її з батьком.

"Хто б міг подумати, що нас з тобою розлучить війна? Що, я буду прокидатися з ранку і боятися брати в руки телефон, щоб не прочитати жахливі новини або не отримати відповідь на тому кінці трубки. Хто б міг подумати, що в якийсь момент мені захочеться стати знову твоєю маленькою дівчинкою, щоб ти захистив мене від усіх жахів, які ми кожен день бачимо в новинах", - звернулася до свого тата балерина.

Кухар зізналася, що багато в ній від батька.

"Гени в цьому постаралися, зробивши якийсь copy-past: візуальне схожість, багатофункціональні здібності, звички – те, що завжди зі мною від тебе", - написала зірка.

Вона також побажала, щоб усі діти змогли зустріти батьків вдома живими.

Нагадавши, екс -"холостячка" Огневич розповіла, як її батько героїчно рятує людей.

Як повідомляла Politeka, Никитюк показала свого батька, Бідняков не стримався.

Також Politeka писала, що Вакарчук поділився унікальним фото з сином, розкривши дату його народження.