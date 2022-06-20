Як пише Politeka.net, Анна Богдан - переможниця" Холостяка " з Михайлом Заливако. Пара після проекту зустрічалася більше року, а нещодавно стало відомо, що вони більше не разом. Але Анна завдяки проекту стала досить успішним блогером. А цього разу Богдан вирішила розповісти, на які кардинальні зміни пішла після розставання з Михайлом, поділившись новими сторіс.
Спочатку Анна заінтригувала фанатів змінами, запропонувавши вгадати. Але фанати думали, що вона вагітна або повернулася до Заливако. А деякі припускали, що дівчина знайшла нові стосунки.
"Але з багатьох відповідей знайшлася одна дівчина, яка все ж таки вгадала...",- написала Анна.
"Каре?",- написала дівчина.
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"З цією думкою я ходила 2 роки. Робити чи не робити, підійде мені каре чи ні. І як тільки я приїхала до Києва, відразу пішла до майстра", - написала Богдан.
"Часто буває, коли дівчина розлучається з хлопцем, відразу щось робить зі своїм волоссям. У мене це в перший раз так", - продовжила Анна.
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