Переможниця" Холостяка " Анна Богдан після розставання з Михайлом Заливако показала, на які кардинальні зміни пішла.

Як пише Politeka.net, Анна Богдан - переможниця" Холостяка " з Михайлом Заливако. Пара після проекту зустрічалася більше року, а нещодавно стало відомо, що вони більше не разом. Але Анна завдяки проекту стала досить успішним блогером. А цього разу Богдан вирішила розповісти, на які кардинальні зміни пішла після розставання з Михайлом, поділившись новими сторіс.

Спочатку Анна заінтригувала фанатів змінами, запропонувавши вгадати. Але фанати думали, що вона вагітна або повернулася до Заливако. А деякі припускали, що дівчина знайшла нові стосунки.

"Але з багатьох відповідей знайшлася одна дівчина, яка все ж таки вгадала...",- написала Анна.

"Каре?",- написала дівчина.

"З цією думкою я ходила 2 роки. Робити чи не робити, підійде мені каре чи ні. І як тільки я приїхала до Києва, відразу пішла до майстра", - написала Богдан.

"Часто буває, коли дівчина розлучається з хлопцем, відразу щось робить зі своїм волоссям. У мене це в перший раз так", - продовжила Анна.

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