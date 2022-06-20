Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця проекту" Холостяк " з Микитою Добриніним. Дівчина перемогла в проекті, після чого пара деякий час зустрічалася, а потім і зовсім одружилася. А минулого року Даша народила Микиті первістка - сина Лева. Зараз дружина Добриніна вирушила на відпочинок до Хорватії, прихопивши з собою сина. Микита при цьому залишився вдома. Даша на нових кадрах в Instagram вирішила показати, який жах з нею стався під час відпочинку.
Зірка перед дзеркалом розвернулася спиною, спустила купальник і показала, як у неї згоріла спина.
"Але там, де тіло не згоріло, а конкретно згоріло, смужка звичайно є", - написала Даша, відзначаючи, що у неї спеціальний купальник, який повинен пропускати засмагу.
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