Маша Єфросиніна нагадала про те, що українцями назавжди залишаються люди, які давно живуть за кордоном.

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Маша Єфросиніна на своїй сторінці в Instagram з жалем констатувала, що війна в Україні стає для світу другорядною темою. Вона закликала не мовчати і щось робити, щоб ніхто не звикав до цього за кордоном.

Вона акцентувала на тому, що нікого не дорікає за втому від війни і найбільше її захоплюють українські жінки.

"Я нікого в тому не звинувачую, адже, живучи своїм звичним життям, неможливо зрозуміти пекло з заголовків новин так, як його можна лише відчути, коли чуєш гуркіт артилерії. Україна вже 116 днів проливає кров, щоб Європа цього ніколи не зазнала. Але українська душа. І особливо, якщо вона в жіночому тілі. Тому що жінка, мама, українка - це про захист і співчуття, де б ми не жили", - написала Маша Єфросиніна.

І відразу зізналася, що коли зустрічає жінок з Україною в серці по всьому світу, знає, для них війна ніколи не буде порожнім словом.

"Жінка дає життя. Війна його забирає", - стверджує Маша Єфросиніна. Телеведуча також повідомила, що об'єднала роботу свого фонду з німецьким, який був заснований українкою - мамою трьох дітей.

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