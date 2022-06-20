Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Маша Єфросиніна на своїй сторінці в Instagram з жалем констатувала, що війна в Україні стає для світу другорядною темою. Вона закликала не мовчати і щось робити, щоб ніхто не звикав до цього за кордоном.
Вона акцентувала на тому, що нікого не дорікає за втому від війни і найбільше її захоплюють українські жінки.
"Я нікого в тому не звинувачую, адже, живучи своїм звичним життям, неможливо зрозуміти пекло з заголовків новин так, як його можна лише відчути, коли чуєш гуркіт артилерії. Україна вже 116 днів проливає кров, щоб Європа цього ніколи не зазнала. Але українська душа. І особливо, якщо вона в жіночому тілі. Тому що жінка, мама, українка - це про захист і співчуття, де б ми не жили", - написала Маша Єфросиніна.
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І відразу зізналася, що коли зустрічає жінок з Україною в серці по всьому світу, знає, для них війна ніколи не буде порожнім словом.
"Жінка дає життя. Війна його забирає", - стверджує Маша Єфросиніна. Телеведуча також повідомила, що об'єднала роботу свого фонду з німецьким, який був заснований українкою - мамою трьох дітей.
Нагадаємо, Єфросиніна з гербом на серці здивувала змінами у зовнішності.
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Також Politeka писала, Єфросиніна різко висловилася про останні події в країні.