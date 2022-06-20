Маша Ефросинина напомнила о том, что украинцами навсегда остаются люди, которые давно живут за границей.

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм с сожалением констатировала, что война в Украине становится для мира второстепенной темой. Она призвала не молчать и что-то делать, чтобы никто не привыкал к этому за границей.

Она акцентировала на том, что никого не упрекает за усталось от войны и больше всего ее восхищают украинские женщины.

"Я никого в том не виню, ведь, живя своей привычной жизнью, невозможно понять ад из заголовков новостей так, как его можно лишь почувствовать, когда слышишь грохот артиллерии. Украина уже 116 дней проливает кровь, чтобы Европа этого никогда не испытала. Но украинская душа. И особенно, если она в женском теле. Потому что женщина, мама, украинка - это о защите и сочувствии, где бы мы ни жили", - написала Маша Ефросинина.

И сразу призналась, что когда встречает женщин с Украиной в сердце по всему миру, знает, для них война никогда не будет пустым словом.

"Женщина дает жизнь. Война ее забирает", - утверждает Маша Ефросинина. Телеведущая также сообщила, что объединила работу своего фонда с немецким, который был основан украинкой - мамой троих детей.

Напомним, Ефросинина с гербом на сердце удивила переменами во внешности.

Как сообщала Politeka, Ефросинина рассказала, почему еще не опустила руки вдали от дома.

Также Politeka писала, Ефросинина резко высказалась о последних событиях в стране.