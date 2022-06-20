Зараз зустрічі з близькими людьми - справжнє і безмежне щастя.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала зараз перебуває за кордоном, де дає благодійні концерти і збирає гроші для постраждалих через війну українців. При цьому вона знаходить час, щоб запостити нові фото і відео в Instagram.

Цього разу Джамала вирішила показати фото в гримерці. Вона розповіла, що зустрілася зі своїм косметологом Міленою, за якою дуже скучила. Востаннє дівчата пили каву 23 лютого і обговорювали життєві дрібниці.

"І так. Це таке щастя зараз. Таке щастя зустрітися. Я так сумувала за тобою", - підписала спільне фото співачка.

Джамала також показала, який макіяж їй зробили. У співачки стриманий макіяж в ніжних тонах з акцентом на очі, з прикрас - стильне кільце і сережки. Для нового виступу артистка також обрала сукню-вишиванку в світлих тонах.

Нагадаємо, Джамала розповіла, де відчуває унікальні відчуття.

Як Politeka повідомляла, Джамала в стильному комбінезоні розбурхала важливим оголошенням.

Також Politeka писала, Джамала показала рідкісні фото з дітьми за кордоном.