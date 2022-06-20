Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала сейчас находится за границей, где дает благотворительные концерты и собирает деньги для пострадавших из-за войны украинцев. При этом она находит время, чтобы запостить новые фото и видео в Инстаграм.
В этот раз Джамала решила показать фото в гримерке. Она рассказала, что встретилась со своим косметологом Миленой, по которой очень соскучилась. В последний раз девушки пили кофе 23 февраля и обсуждали житейские мелочи.
"И да. Это такое счастье сейчас. Такое счастье встретиться. Я так скучала по тебе", - подписала общее фото певица.
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Джамала также показала, какой макияж ей сделали. У певицы сдержанный макияж в нежных тонах с акцентом на глаза, из украшений - стильное кольцо и сережки. Для нового выступления артистка также выбрала платье-вышиванку в светлых тонах.
Напомним, Джамала рассказала, где испытывает уникальные ощущения.
Как Politeka сообщала, Джамала в стильном комбинезоне взбудоражила важным объявлением.
Также Politeka писала, Джамала показала редкие фото с детьми за границей.