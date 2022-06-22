Відома українська ведуча з початку російського вторгнення займається допомогою українцям і виїхали з країни українкам, а також активно висвітлює ситуацію в країні. При цьому Єфросиніна поки відмовилася від звичної роботи телеведучої і лише зрідка влаштовує інтерв'ю з колегами.

Через зайнятість дочка Єфросиніної навіть поскаржилася на невдалий вигляд матері і змусила її оновити зачіску і подумати трохи про себе.

"Дуже радію, що у вас прокидається жага до краси. Мені це поки що нелегко дається. Але мені Нана нормально "вставила" за мій зовнішній вигляд будинку. Вийшло добре, отримую одні компліменти.

На знак подяки за те, що ви мені стільки компліментів написали, влаштовую хвилинку корисних порад» - каже ведуча.

Також Єфросиніна розповіла, що в результаті зміни зачіски вона побачила тільки приємності і милі компліменти:

"Дівчатка, улюблені, ну ви реально моє спасіння! Втомилася, читаю новини про наші міста зруйнованих, сльози постійно навертаються. Дай, думаю, почитаю ваші відгуки про те, що я вам розповідаю, а там суцільні компліменти!",- розповіла Маша.

За словами Єфросиніної, після її недавніх публікацій на важливі теми багато жінок почали писати їй приємні речі про її зачіску і зовнішній вигляд в цілому.

Нагадаємо, Горбунов засвітився в цікавій компанії, поки Осадча за кордоном.

Як повідомляла Politeka, Монатік розкрив, чому не хоче перекладати свої російськомовні пісні.

Також Politeka писала, що суддя" Україна має талант " Євген Котенко вразив підкачаним тілом.