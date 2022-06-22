Відома українська ведуча з початку російського вторгнення займається допомогою українцям і виїхали з країни українкам, а також активно висвітлює ситуацію в країні. При цьому Єфросиніна поки відмовилася від звичної роботи телеведучої і лише зрідка влаштовує інтерв'ю з колегами.

Через зайнятість дочка Єфросиніної навіть поскаржилася на невдалий вигляд матері і змусила її оновити зачіску і подумати трохи про себе.

"Дуже радію, що у вас прокидається жага до краси. Мені це поки що нелегко дається. Але мені Нана нормально "вставила" за мій зовнішній вигляд будинку. Вийшло добре, отримую одні компліменти.

Популярні новини зараз

"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео

На російський курорт обрушився водяний смерч: "Зайшов на берег і..."

В Україні збанкрутував великий банк: як вкладникам повернути свої гроші

Рф готується перекинути великі резерви, британська розвідка повідомила деталі: "Хочуть охопити район..."

Філатов оцінив можливість походу росіян на Дніпро: "Для цього їм потрібно..."
Показати ще

На знак подяки за те, що ви мені стільки компліментів написали, влаштовую хвилинку корисних порад» - каже ведуча.

Також Єфросиніна розповіла, що в результаті зміни зачіски вона побачила тільки приємності і милі компліменти:

"Дівчатка, улюблені, ну ви реально моє спасіння! Втомилася, читаю новини про наші міста зруйнованих, сльози постійно навертаються. Дай, думаю, почитаю ваші відгуки про те, що я вам розповідаю, а там суцільні компліменти!",- розповіла Маша.

За словами Єфросиніної, після її недавніх публікацій на важливі теми багато жінок почали писати їй приємні речі про її зачіску і зовнішній вигляд в цілому.

Нагадаємо, Горбунов засвітився в цікавій компанії, поки Осадча за кордоном.

Як повідомляла Politeka, Монатік розкрив, чому не хоче перекладати свої російськомовні пісні.

Також Politeka писала, що суддя" Україна має талант " Євген Котенко вразив підкачаним тілом.