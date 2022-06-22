Відома українська ведуча з початку російського вторгнення займається допомогою українцям і виїхали з країни українкам, а також активно висвітлює ситуацію в країні. При цьому Єфросиніна поки відмовилася від звичної роботи телеведучої і лише зрідка влаштовує інтерв'ю з колегами.
Через зайнятість дочка Єфросиніної навіть поскаржилася на невдалий вигляд матері і змусила її оновити зачіску і подумати трохи про себе.
"Дуже радію, що у вас прокидається жага до краси. Мені це поки що нелегко дається. Але мені Нана нормально "вставила" за мій зовнішній вигляд будинку. Вийшло добре, отримую одні компліменти.
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На знак подяки за те, що ви мені стільки компліментів написали, влаштовую хвилинку корисних порад» - каже ведуча.
Також Єфросиніна розповіла, що в результаті зміни зачіски вона побачила тільки приємності і милі компліменти:
"Дівчатка, улюблені, ну ви реально моє спасіння! Втомилася, читаю новини про наші міста зруйнованих, сльози постійно навертаються. Дай, думаю, почитаю ваші відгуки про те, що я вам розповідаю, а там суцільні компліменти!",- розповіла Маша.
За словами Єфросиніної, після її недавніх публікацій на важливі теми багато жінок почали писати їй приємні речі про її зачіску і зовнішній вигляд в цілому.
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