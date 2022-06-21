Об этом певец, который в прошлом году удостоился звания Заслуженный артист Украины, рассказал в интервью Славе Демину, пишет Politeka.net.
Во время беседы Демин обратил внимание на то, что после полномасштабного вторжения в Украину многие артисты занялись переводом своих песен с русского языка на украинский.
Монатик, репертуар которого в основном состоит как раз из русскоязычных композиций, признался, что не планирует делать то же самое.
«Я не буду переводить свои песни. Они были написаны тогда, в то время, они подарили много хороших, правильных эмоций. Там песни о мечтах, о надежде на светлое будущее. Тратить время на прошлое, мне кажется, сегодня не стоит. Нужно тратить время на будущее и создавать что-то новое», - поделился своим видением Монатик.
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Он заявил, что вкладывал в свои песни всю душу и до сих пор их любит.
При этом певец заявил, что после начала полномасштабной войны он выступает только с новыми песнями, написанными уже после вторжения. По его словам, старых русскоязычных песен от него требуют сами слушатели.
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