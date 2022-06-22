Известная украинская ведущая с начала российского вторжения занимается помощью украинцам и выехавшим из страны украинкам, а также активно освещает ситуацию в стране. При этом Ефросинина пока отказалась от привычной работы телеведущей и лишь изредка устраивает интервью с коллегами.

Из-за занятости дочь Ефросининой даже пожаловалась на неудачный вид матери и заставила ее обновить прическу и подумать немного о себе.

«Очень радуюсь, что у вас просыпается жажда к красоте. Мне это пока что нелегко дается. Но мне Нана нормально «вставила» за мой внешний вид дома. Получилось хорошо, получаю одни комплименты.

В знак благодарности за то, что вы мне столько комплиментов написали, устраиваю минутку полезных советов» - говорит ведущая.

Также Ефросинина рассказала, что в результате смены прически она увидела только приятности и милые комплименты:

«Девочки, любимые, ну вы реально мое спасение! Устала, читаю новости о наших городах разрушенных, слезы постоянно наворачиваются. Дай, думаю, почитаю ваши отзывы о том, что я вам рассказываю, а там сплошные комплименты!», - рассказала Маша.

По словам Ефросининой, после ее недавних публикаций на важные темы многие женщины начали писать ей приятные вещи о ее прическе и внешнем виде в целом.

Напомним, Горбунов засветился в интересной компании, пока Осадчая за границей.

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