Судья "Україна має талант" Евгений Кот показал, как тренируется на улице, впечатлив видом без футболки.

Как пишет Politeka.net, Евгений Кот - известный украинский танцор, а также победитель шоу "Танці з зірками". А в прошлом году звезду позвали судить проект "Україна має талант", где была также его экс-партнерша по танцам Ксения Мишина, а третье кресло занял Сергей Притула. Сейчас Евгений активно занимается поддержкой Украины, но и не забывает об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в новых сторис Евгений позировал без футболки на фоне штанги. Звезда снимал сам себя, показывая свои подтянутые формы, а также обратился к защитниками Украины.

"Пока наши девушки и мальчики защищают нашу страну от **** оккупанта я могу спокойно потренироваться. Спасибо им за это", - сказал Евгений.

"Спасибо нашим защитникам и защитницам. Слава ВСУ", - написал на новых кадрах Евгений.

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