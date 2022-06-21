Популярный украинский телеведущий и муж телезвезды Кати Осадчей Юрий Горбунов, который остался в Киеве и активно занялся волонтерством, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил кадры из студии популярного шоу, на которых позирует в интересной компании.

Как оказалось, пока Катя уехала в Амстердам, Юрий побывал в студии программы "Сніданок с 1+1". На снимках, которые он показал, шоумен позирует вместе с ведущими Русланом Сеничкиным и Нелей Шовкопляс. Похоже, ведущие отлично нашли общий язык и вместе поработали в эфире.

В подписи к публикации Горбунов написал: "Сніданок с 1+1", тот формат утреннего шоу, в котором поднимаются абсолютно все темы, которые беспокоят украинцев – война, психология, дети, шоу-бизнес, прямые включения со специалистами и конечно патриотическое и бодрое настроение ведущих! Смотрите по будням с 7.00 до 10.00. В выходные с 8.00 до 10.00. На телеканале ТЕТ, 2+2, на YouTube канале 1+1, Сніданок с 1+1! Мы победим! Все будет Украина!".

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