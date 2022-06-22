Даша Квіткова після участі в шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя Микити Добриніна, а також виховує разом з ним маленького сина Лева. Зараз вона вирушила на відпочинок разом з дитиною, який їй влаштував чоловік в якості подарунка.

Використавши вільний час, Даша вирішила відповісти на найпопулярніші питання шанувальників.

"Мені круто зараз, в перші місяці життя дитини у мене їхав дах, це моя правда і я її не приховую. Коли Льву виповнилося 4 місяці, почало бути легше. Звичайно, є свої приколи, коли він проявляє свій характер, а він у нього дай Боже. Нібито кусатися, психувати, коли не отримує того, чого хоче. Може ще за ніс схопить дуже боляче.

Але! Зараз дуже круто. Бо він поступово грається, обіймається, сміється, йде на контакт і він взаємодіє зі мною! І мені спочатку це давалося дуже важко, я все кидала і бігла на крик. Зараз можу спокійно відреагувати " - пише Квіткова.

Також Даша виклала кілька сторіс з відпочинку в Хорватії з сином Левом, куди вирушила без чоловіка.

"Лев обожнює музику, просто може залипнути на годинник", - підписала одну зі сторіс Квіткова.

Судячи зі сторіс, Даша відмінно проводить час на відпочинку з сином, а ось чоловік Микита Добринін залишився вдома в Україні, так як його не випускають за кордон.

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