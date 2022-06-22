Даша Квиткова после участия в шоу "Холостяк" стала женой главного героя Никиты Добрынина, а также воспитывает вместе с ним маленького сына Льва. Сейчас она отправилась на отдых вместе с ребенком, который ей устроил супруг в качестве подарка.

Использовав свобондое время, Даша решила ответить на самые популярные вопросы поклонников.

«Мне круто сейчас, в первые месяцы жизни ребенка у меня ехала крыша, это моя правда и я ее не скрываю. Когда Льву выполнилось 4 месяца, начало быть легче. Конечно, есть свои приколы, когда он проявляет свой характер, а он у него дай Боже. Типо кусаться, психовать, когда не получает того, чего хочет. Может еще за нос схватит очень больно.

Но! Сейчас очень круто. Ибо он постепенно играется, обнимается, смеется, идет на контакт и он взаимодействует со мной! И мне сначала это давалось очень тяжело, я все бросала и бежала на крик. Сейчас могу спокойно отреагировать» - пишет Квиткова.

Также Даша выложила несколько сторис с отдыха в Хорватии с сыном Львом, куда отправилась без мужа.

"Лев обожает музыку, просто может залипнуть на часы", - подписала одну из сторис Квиткова.

Судя по сторис, Даша отлично проводит время на отдыхе с сыном, а вот муж Никита Добрынин остался дома в Украине, так как его не выпускают за границу.

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