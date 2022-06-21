Популярна українська телеведуча та інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка з початку війни разом з дітьми виїхала за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася кадрами з подругою і дітьми, а в підписі до них висловилася про українських жінок.

За словами Маші світ потроху почав забувати про війну в Україні, ця тема стала другорядною у світовому співтоваристві, а допомога, яку надавали в перші місяці, потихеньку сходить нанівець. Однак, все не так погано.

"Відбувається те, що відбувається – війна в Україні стає для світу другорядною темою... склади порожніють, рахунки спустошуються, а люди продовжують гинути. І знаєте що, я нікого в цьому не звинувачую, адже, живучи своїм звичним життям, неможливо зрозуміти про пекло з заголовків новин так, як його можна тільки відчути, коли за твоїм вікном гуркіт артилерії. Україна вже 116 днів проливає кров, щоб Європа цього ніколи не зазнала.

Але є українська душа. І особливо якщо вона в жіночому тілі. Тому що жінка, мама, українка - це про захист і співчуття, де б ми не жили. Тому, коли я зустрічаю жінок з Україною в серці по всьому світу, знаю, для них війна ніколи не буде порожнім словом. Жінка дає життя. Війна її забирає. Тут, у Німеччині, я об'єднала роботу фонду @Masha.foundation з німецьким фондом @vr_wearetogether, засновницею якого є Українка, мама трьох дітей @vikyandthekid ми збираємо кошти на допомогу українцям, які потребують допомоги", - написала Єфросиніна.

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