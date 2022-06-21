Популярна українська хореограф і багаторазова учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова, яка нещодавно повернулася до Києва і знову відкрила свою танцювальну школу, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня опублікувала нову фотосесію, на якій постала в оновленій зовнішності.

Як виявилося, Ілона відвідала салон краси і оновила свою зачіску. На знімках зірка позує в танцювальному залі. Перед камерою вона з'явилася у вузьких чорних лосинах і темній маєчці з мереживом. Її волосся тут в новому кольорі і укорочені, що їй дуже йде.

У підписі до публікації Гвоздьова написала: "Кажуть, зачіска змінює вираз обличчя. Нехай хоч на мить кожна українська жінка за допомогою наших неперевершених майстрів відчує себе жіночнішою і ще більше надихатиме наших чоловіків боротися за нашу перемогу. Спасибі за відчуття, спасибі, що не втрачаєте віри і надії і кожного клієнта зустрічаєте посмішкою і турботою, зараз це так важливо! Працювати, допомагати і турбуватися. До речі, як вам мій колір волосся?".

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