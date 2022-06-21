Популярний шеф-кухар, шоумен і багаторічний суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно відкрив новий ресторан у Львові, часто ділиться в Instagram своїми роздумами про війну в Україні. Так, цього разу ресторатор опублікував у своєму мікроблозі незвичайне фото і написав сильне послання українцям, які стали біженцями в країнах Європи.

"Ви - посли України в Європі. Сьогодні день, який би ми ніколи не відзначали в календарі – день біженця. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну понад 7 мільйонів українців були змушені покинути свій рідний дім, 5 мільйонів досі в Європі. Саме до них я хочу звернутися. Я розумію, що вам не легко. Інший менталітет, мова і пристрій. В Європі не так, як в Україні. Там свої правила, які всі повинні дотримуватися. Поки наші хлопці воюють за наші кордони-ви воюєте за репутацію України.

Не можна бути зневажливими, скиглити що вам щось не так, коли вас прихистили. Ви повинні бути сильними і гідно представляти Україну. Дякувати за допомогу і допомагати самі. Виходьте на мітинги, волонтерьте, організуйте благодійні заходи – увага світової спільноти на війну лежить на ваших плечах. Кожен з вас зараз – посол України. Від вас залежить, яке буде до нас ставлення в майбутньому", - написав Хіменес-Браво.

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