Це великий бюджет, але Леся Нікітюк і Сергій Притула вірять, що його можна зібрати спільними зусиллями.

Як повідомляє Politeka.net, телеведуча і блогер Леся Нікітюк зараз займається волонтерством і допомагає біженцям. Тепер вона звернулася до українців у Instagram і попросила допомогти своєму другові і колезі Сергію Притулі.

Зокрема, волонтер, громадський діяч і шоу-мен Сергій Притула оголосив про збір 500 млн гривень на закупівлю трьох безпілотників Bayraktar для ЗСУ. У свій день народження Притула зазначив, що йому не потрібні подарунки або пафосні привітання, йому потрібна наша спільна перемога.

Так, волонтери планують придбати для українських військових безпілотники Bayraktar, які допомагатимуть знешкоджувати ворогів, але для цього потрібно зібрати 500 млн гривень. Це великий бюджет, але Леся Нікітюк і Сергій Притула вірять, що його можна зібрати спільними зусиллями. Час не чекає.

Підтримати збір можна перейшовши за посиланням.

"Давайте привітаємо Сергія Притулу з Днем Народження! Свої побажання пишіть в коментах, а подарунки передавайте по кьюар коду, він знає що робити", - закликала Леся Нікітюк.

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