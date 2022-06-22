Это большой бюджет, но Леся Никитюк и Сергей Притула верят, что его можно собрать общими усилиями.

Как сообщает Politeka.net, телеведущая и блогер Леся Никитюк сейчас занимается волонтерством и помогает беженцам. Теперь она обратилась к украинцам в Инстаграм и попросила помочь своему другу и коллеге Сергею Притуле.

В частности, волонтер, общественный деятель и шоу-мен Сергей Притула объявил о сборе 500 млн гривен на закупку трех беспилотников Bayraktar для ВСУ. В свой день рождения Притула отметил, что ему не нужны подарки или пафосные поздравления, ему нужна наша общая победа.

Так, волонтеры планируют приобрести для украинских военных беспилотники Bayraktar, которые будут помогать обезвреживать врагов, но для этого нужно собрать 500 млн гривен. Это большой бюджет, но Леся Никитюк и Сергей Притула верят, что его можно собрать общими усилиями. Время не ждет.

Поддержать сбор можно перейдя по ссылке.

"Давайте поздравим Сергея Притулу с Днем Рождения! Свои пожелания пишите в комментах, а подарки передавайте по кьюар коду, он знает что делать", - призвала Леся Никитюк.

Напомним, что Леся Никитюк хвастнула стильным луком в белом, эффектные кадры.

Как сообщала Politeka, Никитюк со слезами на глазах обратилась к украинцам.

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