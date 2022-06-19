Леся Нікітюк показала свого батька, привітавши його зі святом у своєму особистому блозі.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча. Знаменитість після початку війни активно займається волонтерством, але не забуває і про свій блог в Instagram. А цього разу зірка показала свого батька, привітавши його зі святом.

"Папа зі святом! Ти добрий, смішний і справжній патріот! Ів-Сент-Іван бажає всім здоров'я і перемоги", - написала Нікітюк.

Зірка "Орел і Решки" Андрій Бєдняков відразу прокоментував фото: "це він тебе малу на другому фото тримає?".

Варто відзначити, на першому фото доросла Леся Нікітюк зі своїм батьком. А на другому фото вже Іван стоїть без Лесі, зате хвалиться своїм уловом.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Нехай тато буде здоровий"," і Я бажаю здоров'я і перемоги і татові і Вам найкрасивіша і щира дівчинка", " вітаю! Бажано щастя, міцного здоров'я і втілення всіх мрій".

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