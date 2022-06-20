Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка залишилася в Україні під час війни і активно зайнялася волонтерством, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу телезірка показала кадри з Хмельниччини, де зараз живе у батьків, і презентувала мамин город, а також звернулася до шанувальників, які постраждали від війни.

На кадрах в сторіс Леся представила менший город, мабуть, той, що біля будинку, і розповіла, що мама попросила його показати. На відео можна побачити грядки з кущами салату, помідорами, перцем та іншою зеленню, все красиве і доглянуте.

А далі Нікітюк записала відеозвернення, в якому розповіла про городи, які цього року багато людей втратили. Зірка зі сльозами на очах звернулася до цих людей і сказала, що страждає разом з ними.

"Глянула в дірект, бачу, як ви пишете, що теж сумуєте за своїми городами. Багато людей змушені були покинути свої будинки, свою землю, свої городи, які їх годують. Так було завжди. Я хочу вас підтримати, і я... я страждаю разом з вами. Не переживайте, це ненадовго. Скоро всі будемо вдома, все буде хвалитися своїм урожаєм. Вірте, вірте в ЗСУ, і вірте в нашу долю. А доля у нас, у нашої країни одна – це перемога", - каже Леся в сторіс.

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