Зірка проекту» МастерШеф " Євген Клопотенко продовжує розповідати в мережі про свої преключениях під час роботи різних зйомок на роботі. Зараз йому вдалося привернути увагу не тільки смачним рецептом, а й історією маленького хлопчика.

"Є Юра, йому 13 років, він з Тернопільщини. Одного разу Юра почав щодня готувати за моїми рецептами. Хлопчина розвивався, а я спостерігав, чи надовго його вистачить. Минув рік. @poturaiyurii все ще готує і робить це круто. Я ніяких зусиль до цього не доклав, тому що він просто вибирав мої рецепти і проходив мій онлайн-курс. Це його рішення. І я дуже сильно ним пишаюся, тому що так вміє не кожен дорослий. Вперто і без страху помилок " - говорить Клопотенко.

Він зізнався, що йому хотілося що-небудь зробити, щоб Юра підтримував цей вогонь в собі, і тому він запросив його до себе на ютуб-канал в лютому. Клопотенко також написав, що цей рецепт - про розвиток, підтримку, Україну, про те, що життя триває і веде нас до перемоги.

Також під час робочої подорожі на місці роботи Клопотенко виявився єдиним чоловіком, що його чимало здивувало.

"Вчора я опинився в Кракові. А сьогодні я вже в іншому місці, в іншій країні. Сьогодні я на новій кухні, де єдиний чоловік – я. нові відчуття» - похвалився подіями останніх днів Клопотенко.

Також, у мережі спливло рідкісне фото маленької Наді Дорофєєвої на руках у батька.

Як повідомляла Politeka, Остапчук зворушив кадрами з сином, з яким екс-дружина не дає поговорити 4 місяці.

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