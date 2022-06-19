Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий. Зірка був одружений на Олені Войченко, яка йому народила дочку Емілію і сина Евана. У 2020 пара розійшлася після чого Володимир одружився на красуні Христина. З самого початку війни Олена з дітьми вирушила до Канади, а Володимир відправився захищати Україну. І за цей час екс-дружина не дала Остапчуку жодного разу поговорити з дітьми, хоча він їм телефонує щодня. А цього разу Володимир опублікував відео з сином до Дня батька.

"Сьогодні знову уві сні чув ваші милі голоси... головне, що ви зараз в безпеці. Сумую жахливо. Папа", - написав Володимир.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Дивно, коли мама не дає можливості дітям бачити тата"," це не мудре рішення, як мами, не давати спілкуватися татові з дітьми....", "З Днем Батька! Обов'язково будете разом", " ні в якому разі не можна забороняти дітям спілкуватися з батьком! Насправді це травма для дітей".

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