Звезда проекта «МастерШеф» Евгений Клопотенко продолжает рассказывать в сети о своих преключениях во время работы разных съемок на работе. Сейчас ему удалось привлечь внимание не толкьо вкусным рецептом, но и историей маленького мальчика.

«Есть Юра, ему 13 лет, он из Тернопольщины. Однажды Юра начал каждый день готовить по моим рецептам. Паренек развивался, а я наблюдал, надолго ли его хватит. Прошел год. @poturaiyurii все еще готовит и делает это круто. Я никаких усилий к этому не приложил, потому что он просто выбирал мои рецепты и проходил мой онлайн-курс. Это его решение. И я очень сильно им горжусь, потому что так умеет не каждый взрослый. Упрямо и без страха ошибок» - говорит Клопотенко.

Он признался, что ему хотелось что-нибудь сделать, чтобы Юра поддерживал этот огонь в себе, и поэтому он пригласил его к себе на ютуб-канал в феврале. Клопотенко также написал, что этот рецепт - о развитии, поддержке, Украине, о том, что жизнь продолжается и ведет нас к победе.

Также во время рабочего путешествия на месте работы Клопотенко оказался единственным мужчиной, что его немало удивило.

«Вчера я оказался в Кракове. А сегодня я уже в другом месте, в другой стране. Сегодня я на новой кухне, где единственный мужчина – я. Новые ощущения» - похвастался событиями последних дней Клопотенко.

Напомним, в сети всплыло редкое фото маленькой Нади Дорофеевой на руках у отца.

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