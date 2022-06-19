Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва - відома українська співачка, колишня солістка "час і скло". Зірка народилася в 1990-му році в Сімферополі. Батько Наді Володимир був військовим, а мама мріяла стати актрисою, але пішла працювати стоматологом. Коли Наді було три роки, мама вийшла вдруге за Олексія. Дорофєєва любила і спілкувалася з обома батьками, але саме Олексій допоміг Наді стати справжньою зіркою. Він возив майбутню зірку по музичним школам, конкурсам, записував виступи відомих артистів, щоб Надя вчилася співати і багато іншого. Але 30 січня 2017 року у Дорофєєвої сталося горе, адже прийомний батько помер.
А сьогодні, 19 червня, в Instagram на фан-сторінці Наді з'явилося архівне фото батька Олексія з малятком Дорофєєвої, яка вмістилася на руках батька.
Фанати поставили трохи більше сотні лайків і написали коментарі:
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"Зі святом", "Круто", "Вау", "зі святом".
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