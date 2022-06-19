Як пише Politeka.net, Євген Кошовий - відомий український гуморист і зірка "Квартал 95". Зараз актор активно їздить і виступає по Європі, збираючи гроші для України. А в останній публікації дружина Кошового в Instagram показала, як зустріч з чоловіком нарешті відбулася.
На кадрах можна побачити Євгена, який обіймається з дружиною і дочкою. Ксенія подякувала друзям, які допомогли організувати зустріч з чоловіком.
"Спасибі, друзі !!!! За такий сюрприз !!!! !З Днем батька Євген Кошовий !!!Бережіть себе, наші улюблені !!!",- написала Ксенія.
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Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"До сліз, таке щастя", " так зворушливо!", "Як це зворушливо... Прекрасна сім'я", "блін, реву разом з вами", "це найкраще, що я бачила за день, розумники".
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