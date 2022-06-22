Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Джамала зараз перебуває за кордоном, займається збором коштів для країни і часто розповідає в Instagram про успіхи. Також зірці подобається розповідати про зворушливі зустрічі з колегами, які дуже цінує.
Нещодавно Джамалі вдалося поспілкуватися з Катею Осадчою, яка також відвідала захід на підтримку українців.
"Побачилися, обнялися. Господи, як же я хочу додому " - чесно зізналася Джамала після зустрічі.
Як відомо, за кілька днів до історичного рішення Європейського Союзу щодо України в Амстердамі пройшов благодійний телемарафон Embrace Ukraine – #StrivingTogether.
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Також Джамала вирішила показати фото в гримерці. Вона розповіла, що зустрілася зі своїм косметологом Міленою, за якою дуже скучила. Востаннє дівчата пили каву 23 лютого і обговорювали життєві дрібниці.
"І так. Це таке щастя зараз. Таке щастя зустрітися. Я так сумувала за тобою", - підписала спільне фото співачка.
Нагадаємо, Джамала розповіла, де відчуває унікальні відчуття.
Як Politeka повідомляла, Джамала в стильному комбінезоні розбурхала важливим оголошенням.
Також Politeka писала, Джамала показала рідкісні фото з дітьми за кордоном.