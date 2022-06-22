Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала сейчас находится за границей, занимается сбором средств для страны и часто рассказывает в Инстаграм об успехах. Также звезде нравится рассказывать о трогательных встречах с коллегами, которые очень ценит.
Недавно Джамале удалось пообщаться с Катей Осадчей, которая также посетила мероприятие в поддержку украинцев.
"Увиделись, обнялись. Господи, как же я хочу домой" - честно призналась Джамала после встречи.
Как известно, за несколько дней до исторического решения Европейского Союза по Украине в Амстердаме прошел благотворительный телемарафон Embrace Ukraine – #StrivingTogether.
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Также Джамала решила показать фото в гримерке. Она рассказала, что встретилась со своим косметологом Миленой, по которой очень соскучилась. В последний раз девушки пили кофе 23 февраля и обсуждали житейские мелочи.
"И да. Это такое счастье сейчас. Такое счастье встретиться. Я так скучала по тебе", - подписала общее фото певица.
Напомним, Джамала рассказала, где испытывает уникальные ощущения.
Как Politeka сообщала, Джамала в стильном комбинезоне взбудоражила важным объявлением.
Также Politeka писала, Джамала показала редкие фото с детьми за границей.