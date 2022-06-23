Відома співачка і актриса Дженніфер Лопес нещодавно влаштувала концерт, на якому станцювала разом з дочкою і похвалилася, що її дитина дуже підтримує всякі експерименти з образами. А на нових кадрах іспознітельніца вразила занадто молодою зовнішністю, немов знову несподівано скинула кілька років.

52-річна виконавиця з яскравим макіяжем і пишною укладанням змогла показати вдалий образ і підкреслити шкіру без вад. Саме відсутність зморшок і вигляд на 20 років молодше звичайного і викликав бурхливу реакцію в мережі.

На думку користувачів, Лопес приховує, які процедури може робити у косметолога:

"Сумую за тобою. 😢 ; люблю тебе❤️; якийсь підозрілий вигляд; а чи не занадто молодо?; віриться насилу; Ви джерело натхнення. Спасибі!! ❤ ; Королева🔥; краса моя; красуні ✨; миготлива життя 🧬; Мій хлопець тільки що сказав:» Джло виглядає зухвало»; особа ніби не твоє".

Ми писали, в маленькому срібному ТОПі співачка влаштувала запальні танці і показала, що за двадцять років нітрохи не постаріла.

Як і в 1999 році, в 2022 Лопес може дозволити собі надіти маленький топ і міні-спідницю, що зовсім не приховають її фігуру.

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