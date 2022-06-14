Популярний український фут-блогер і переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко, який нещодавно отримав престижну премію за блогерство, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шеф-кухар поділився своїм рецептом малосольних огірків з йодованою сіллю.
У мікроблозі Євген опублікував коротке відео, на якому швиденько показав свій рецепт, як "малосолити" огірки. І виглядає все дуже апетитно і швидко.
У підписі до публікації Клопотенко розповів несподіваний секрет – як виявилося, робити малосольні огірки можна і з йодованою сіллю.
"Огірки можна малосолити йодованою сіллю, все ок. От прям берете огірки, газовану воду, часник, чилі, листячко різне, йодовану сіль і погнали. А от як обирати, навіщо ті огірки заливати холодною водою, чому з йодованою сіллю все вийде нормально, які пропорції і яка послідовність - читайте у мене на сайті. Посилання у профілі. Там є деталі і розписано так, що у вас точно все вийде. Так шо огірки у руки і ходімо отримувати задоволення від рецепту. Цьом", - написав Євген.
"Його слова - порожній звук": Кулеба нагадав, як Макрон і Шольц вже ставали жертвами обману путіна
"Вирішили спробувати долю": російський винищувач впав на Харківщині, що відомо на цей час
Крутоголов з "Дизель шоу" розговорився про росіян Писаренка і Нікішина: "Ніколи у них не було..."
"Які гарні дівчатка": Нікітюк на честь свята показала себе і маму-красуню у вишиванці
"На жаль, так і може бути": українцям озвучили "нові" терміни війни, ситуація зміниться за кілька тижнів
Нагадаємо, Ведучий "Маски" Остапчук похвалився майже добудованим будинком, який зводять під Києвом: ефектні кадри.
Як повідомляла Politeka, Алан Бадоєв вразив виглядом в розстебнутій сорочці, Єфросиніна не змовчала: "А я вже дивлюся...".
Також Politeka писала, що Оля Полякова в незвичному образі вивела шанувальників на емоції: "Витримати це неможливо, ми...".