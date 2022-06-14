Популярний український фут-блогер і переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко, який нещодавно отримав престижну премію за блогерство, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шеф-кухар поділився своїм рецептом малосольних огірків з йодованою сіллю.

У мікроблозі Євген опублікував коротке відео, на якому швиденько показав свій рецепт, як "малосолити" огірки. І виглядає все дуже апетитно і швидко.

У підписі до публікації Клопотенко розповів несподіваний секрет – як виявилося, робити малосольні огірки можна і з йодованою сіллю.

"Огірки можна малосолити йодованою сіллю, все ок. От прям берете огірки, газовану воду, часник, чилі, листячко різне, йодовану сіль і погнали. А от як обирати, навіщо ті огірки заливати холодною водою, чому з йодованою сіллю все вийде нормально, які пропорції і яка послідовність - читайте у мене на сайті. Посилання у профілі. Там є деталі і розписано так, що у вас точно все вийде. Так шо огірки у руки і ходімо отримувати задоволення від рецепту. Цьом", - написав Євген.

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